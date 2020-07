Il Covid non ferma la Camminata di San Giovanni

BISTAGNO - Giovedì 16 appuntamento alle 19.30 in piazza Monteverde a Bistagno per la tradizionale Camminata serale di San Giovanni, evento organizzato da Pro loco e Comune. Un percorso accessibile a tutti (di 7,5 km) lungo i sentieri del circondario bistagnese resi ancora più suggestivi dalla luce digradante del tramonto monferrino. Gli organizzatori hanno fissato le procedure anti contagio: mascherina su al momento dell’iscrizione, poi non più necessaria lungo il percorso, largo bastevolmente per consentire l’incedere rispettando il distanziamento sociale minimo.

Il prezzo dell’iscrizione è a offerta libera; il ricavato verrà investito nell’opera di manutenzione della sentieristica locale. Al termine della camminata, banchetto ‘a norma’ promosso dai ristoratori bistagnesi. Info: 331.3787299