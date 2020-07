Da oggi "Valenza no Smile", la mostra dei valenzani con la mascherina

VALENZA - Sarà visitabile da oggi fino a mecoledì 22 luglio al Centro Comunale di Cultura di Valenza la mostra “Valenza no Smile” con fotografie di Marco Boscato. Si tratta della prima esposizione di scatti del poliedrico artista, nato a Casale nel 1997 che, dopo gli studi di recitazione, nel 2017 ha recitato in Te Absolvo e nel 2019 ha scritto e diretto il cortometraggio La guerra è finita.

Nell’esposizione (visitabile gratis lunedì e sabato dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 10 alle 14) Boscato ha raccolto scatti realizzati per le vie di Valenza di volti senza sorriso perchè parzialmente coperti dalle mascherine, fortemente criticate dall’artista: «Voglio raccontare in modo ironico il momento che stiamo vivendo, esprimo quello che vedo in modo aspro. Sono contrario all’utilizzo delle mascherine, specialmente all’aperto, dove basterebbe mantenere le distanze».