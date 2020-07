Bloccano strada con grossi rami e smurano cassaforte

ALESSANDRIA - Colpo nella notte nel negozio Terranova, nella retail della zona del ponte Tiziano, ad Alessandria. I banditi hanno smurato la cassaforte interna riuscendo a portarsi via una cifra considerevole, circa 25 mila euro.

Per assicurasi la tranquillità d’azione e, forse, la fuga, hanno posizionato grossi rami in mezzo alla strada. Uno sbarramento in entrata e in uscita della strada che porta al retro del negozio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile (diretta da Marco Poggi) della Questura. Al momento non si conoscono altri particolari. Le indagini sono in corso.