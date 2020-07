È una donna albanese di Valenza la vittima dell'incidente in strada Pontecurone

VALENZA - Si chiamava Suzana Net-Hasani la donna di 57 anni rimasta uccisa oggi alle 12 dopo l'investimento da parte di un'auto in strada Pontecurone a Valenza. La donna, residente a Valenza, è stata colpita dal veicolo condotto da un'anziana di 81 anni, anch'egli residente in città. L'impatto è avvenuto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale tra i due plessi dell'Istituto Cellini. Inutile l'intervento degli operatori del 118. Sulla dinamica della tragedia sono in corso le indagini ad opera della Polizia Locale.