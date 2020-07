La Furia di Orlando apre 'Acqui in Palcoscenico'

ACQUI TERME - Tutto pronto per il Festival ‘Be-in-side Acqui in Palcoscenico’, giunto quest’anno alla 37esima edizione. «Un festival nato per valorizzare le bellezze di Acqui che unendo turismo e cultura, attira in città, giovani e appassionati di danza – informano dalla Casa comunale - La ripartenza del ‘dopo Covid’ ha consentito al Comune di riproporre il festival in un’edizione rivista e rivisitata, secondo le esigenze delle nuove regole dettate dall’emergenza pandemia».

Prima novità il cambio location. Il festival infatti si sposta dal Teatro Verdi di Piazza della Conciliazione, al Palazzo dei Congressi in Zona Bagni, che con i suoi ampi, bellissimi spazi, consentirà di rispettare le regole del distanziamento tra gli spettatori e prassi di entrata ed uscita, difficilmente realizzabili al Verdi.

Si parte giovedì 16, alle 21, con la Compagnia Francesca Selva ‘Con.cor.di.a.’ e ‘La furia di Orlando’, libera ispirazione sull’Orlando Furioso della coreografa Francesca Selva e del compositore di Giulio Aldinucci.

«La Battaglia, l'Eros, l'Amore, la Follia. Le Furie di Orlando, ambientate in uno spazio sospeso tra passato e futuro, con riferimenti ispirati ai canti dei madrigalisti del '500 rivisitati dalla contemporaneità elettroacustica del compositore Giulio Aldinucci; una battaglia forse riferita ad una Prima Guerra Mondiale, con ricercate citazioni musicali e ambientazioni orientalistiche, vagamente ispirate agli anni '20» ha spiegato la direttrice artistica Loredana Furno.

Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo -Teatro dei Rinnovati Comune di Siena-Teatro degli Industri Comune di Grosseto. Info: 0144.770272