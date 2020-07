Vallegra: «Lotta agli incivili della differenziata»

BISTAGNO - Si susseguono le segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti indifferenziati nella campagne di Bistagno. Con l’arrivo dell’estate pare che il numero di incivili sia cresciuto e ultimamente non c’è settimana che non sia funestata da tristi avvistamenti. «In un anno, con tanta pazienza, siamo riusciti a contestare tre multe – ha commentato il sindaco Roberto Vallegra – Stiamo facendo tutto il possibile per arginare il problema utilizzando telecamere con foto-trappola, pianificando maggiori controlli della polizia locale con pattugliamenti in orari diversificati, verificando le seconde case sprovviste di bidoni».

Purtroppo molti incivili riescono ancora a farla franca. Il Comune, però, promette di non abbandonare la battaglia, anzi, di ingegnarsi ulteriormente per individuare i responsabili.