Arco di piazza Genova: raccolta firme con Italia Nostra

ALESSANDRIA - Sabato 18 luglio dalle 10 sarà allestito il gazebo di Italia Nostra per raccogliere le adesioni dei cittadini per il restauro dell'arco trionfale di via Dante - piazza Genova. Fu eretto nel 1768 su progetto dell’architetto Giuseppe Caselli a ricordo della visita, avvenuta tre anni prima, del Re di Sardegna Vittorio Amedeo III e della sua consorte Maria Antonia Ferdinanda di Borbone.

La copertura ora è mancante in alcune parti e i segni del tempo appaiono evidenti.

Nella parte alta dell’arco, al centro della struttura, sono poste due lapidi, una recante una epigrafe in latino, in parte danneggiata dagli agenti atmosferici, l’altra, ben visibile da via Dante, riproduce il simbolo della città (uno scudo crociato sorretto da due grifoni, recante il motto della città) e ricorda la data del restauro del 1968.