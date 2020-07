Musica e racconto: il Ballo Excelsior diventa spettacolo

NOVI LIGURE — Il Gran Ballo Excelsior del compositore novese Romualdo Marenco sarà protagonista questa sera del nuovo appuntamento di Növeventi 2020, la rassegna di eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale nella corte di Palazzo Dellepiane, a Novi Ligure. L’attore Alberto Basaluzzo, anch’egli di natali novesi, sarà voce narrante dello spettacolo che prenderà il via alle 21.00 (prenotazione obbligatoria allo 0143 76246).

Sarà una serata di musica e racconto: alternati a estratti video del celebre Ballo Excelsior, potremo tuffarci nella Novi di un’epoca ormai lontana, che tuttavia presentava già molti aspetti che quella moderna ancora conserva e potremo conoscere la vita e le opere di uno dei cittadini novese più illustri, Romualdo Marenco appunto.

A guidarci in questo viaggio sarà Alberto Basaluzzo, volto noto della televisione e del cinema italiano (è nel cast di “20 sigarette” e “Il mondo sulle spalle”). Non si è fatto nemmeno mancare il cabaret dal vivo con Serena Dandini e un programma di improvvisazione teatrale andato in onda su La7, “Grazie al cielo sei qui”.