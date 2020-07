Rifiuti, il nuovo "porta a porta" scatta il 3 agosto

NOVI LIGURE — C’è una data per l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a Novi Ligure: è quella di lunedì 3 agosto, quando il “porta a porta” prenderà il via alle frazioni Barbellotta, Merella e Bricchetta e nelle aree Cipian e Retail (la cosiddetta zona 7a). Da quel giorno quindi gli abitanti dovranno esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario consegnato a domicilio.

A partire da lunedì 3 agosto saranno rimossi i contenitori stradali e da lunedì 10 agosto verranno ritirati i vecchi cassonetti nelle vie già servite dal “porta a porta”. Fino a sabato 8 agosto si avrà, però, ancora la possibilità di esporli così da svuotarli completamente. Poi, da lunedì 10 agosto bisognerà esporre solo i bidoni nuovi provvisti di dispositivo elettronico.

Chi non avesse ancora ricevuto i nuovi contenitori e il materiale informativo per la nuova raccolta differenziata potrà ritirarli sabato 1° agosto presso il campo sportivo di Merella dalle 8.30 alle 10.30.

Intanto, continuano nella zona 7b (ospedale, via Raggio) le consegne a domicilio dei nuovi contenitori e del materiale informativo. La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito.

Il personale di Gestione Ambiente è a disposizione per dare informazioni, rispondere a eventuali domande e dubbi giovedì 23 luglio presso il mercato alimentare di viale Saffi angolo via Garibaldi e giovedì 30 luglio presso il mercato cittadino alla ex caserma Giorgi.