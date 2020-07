Tributaristi: «Versamenti dichiarazione redditi da prorogare»

ACQUI TERME - L’acquese Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, dalla città bollente lancia il monito dei professionisti ai vertici del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel Decreto Semplificazioni sia inserita una norma che contempli una proroga dei versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi sino al 30 settembre. Lo slittamento era già stato concesso «lo scorso anno in una situazione evidentemente meno tragica e difficile dell’attuale, non si comprende come mai ciò non sia già stato normato quest’ anno – ha commentato Alemanno - E’ pertanto necessaria una riapertura dei termini per i contribuenti che non hanno usufruito del mini rinvio al 20 luglio ed una proroga per imprese e professionisti soggetti agli ISA, con unica scadenza al 30 settembre».

Una chiosa sostanziale, non da leguleio: «Non resta che sperare che il Decreto Semplificazioni, approvato salvo intese, possa contenere già tale rinvio al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti qualsiasi altro intervento non sarebbe di proroga ma di mera riapertura dei termini, con buona pace per la più volte invocata tempestività delle proroghe» ha concluso Alemanno.