Viaggio nella Maturità 2020: Lavinia Velic

OVADA - Lavinia Velic di Ovada si aspettava una votazione alta, ma non sicuramente il “cento”. «Magari, rispetto agli altri anni – afferma la giovane studentessa ovadese – l’ansia dell’esame non ci ha permesso di sapere cosa ci sarebbe stato. Poi, una volta che ci siamo ritrovati davanti alla commissione per sostenere la Maturità, tutto è filato liscio». Per l’elaborato – che, di fatto, ha chiuso il produttivo quinquennio di liceo scientifico opzione scienze applicate – ha portato la legge di Faraday-Neumann-Lenz.

Ama la lettura, ha già dato la disponibilità ad effettuare il volontariato presso la “Croce Verde Ovadese”, tanto che il suo sogno nel cassetto è di continuare con il 118 ed iscriversi all’Università. Quale corso? Infermieristica. «Spero – dice – di aver fatto la mia parte, è un settore che mi piace dove intendo continuare con i miei progetti futuri. Ora devo concentrami per il test di settembre, per cui non devo perdere l’allenamento».