Riapre il cinema Cristallo: giovedì 23 con '18 regali'

ACQUI TERME - Il 23 luglio riaprirà i battenti il Cinema Cristallo. Dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria, anche la sala acquese finalmente prende l’abbrivio anche se con un cartellone monco. «La programmazione sarà ridotta per mancanza di film nuovi in uscita in prima visione – hanno spiegato – Però anche biglietto di ingresso sarà ridotto: solo 6 euro».

Giovedì 23 luglio aprirà il sipario ’18 regali’, un film toccante del 2020 diretto da Francesco Amato ed ispirato alla vera storia di Elisa Girotto. Attori, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo e Sara Lazzaro. Info: 0144.356735