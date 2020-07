Ritrovate le antiche sepolture della chiesa dei Cappuccini

NOVI LIGURE — La chiesa e il convento dei Cappuccini furono edificate a Novi tra il 1590 e il 1608 su di un terreno in parte donato dalla Magnifica Comunità di Novi e in parte del catasto demaniale. Intorno al convento prese forma il Borgo dei Cappuccini. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento la chiesa e il convento furono abbattuti, per far posto a quello che oggi è l'asilo Garibaldi, in viale Saffi.

La chiesa ospitava sia le tombe dei monaci che quelle di illustri personalità novesi. Di queste tombe si era persa la memoria, ma sono state recentemente ritrovate sotto un piano di calpestio presso il cimitero cittadino di Novi.

Tutti i particolari del ritrovamento e la storia del convento ce li racconta Lorenzo Robbiano sul Novese di giovedì 23 luglio.