Viaggio nella Maturità 2020: Emma Tardito

OVADA - Emma Tardito abita a Campo Ligure sul confine con le Capanne di Marcarolo, a contatto con la natura il luogo ideale per praticare quanto ha studiato negli ultimi cinque anni. «Ci stiamo attrezzando – afferma la giovane campese, che ha appena terminato il corso di “Agraria” – per avviare un’attività agricola e preparare prodotti locali come sciroppo di rosa e alberi da frutta». Le idee sul futuro a breve termine sono già piuttosto chiare. Non è un caso se, nell’elaborato da presentare e discutere di fronte alla commissione, ha trattato la vinificazione dei vini rossi.

«Il “cento” che mi è stato assegnato come voto finale l’ho ottenuto con la forza di volontà. Inutile nascondere che la preparazione per l’esame è stata complicata, ma al colloquio sono stata messa a mio agio da tutti i docenti fin dalle prime battute». Da anni Emma svolge il ruolo di educatrice presso il centro estivo di Rossiglione, a pochi chilometri da casa, in una delle realtà più popolate della Valle Stura, territorio a cui è particolarmente legata per motivi di parentela. Quali sono gli hobby, le passioni e le attività da svolgere nel tempo libero? «Mi piace molto la fotografia» ha dichiarato la ligure.