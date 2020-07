Discarica alla Rebba, Econet rimuove i rifiuti

OVADA - Guanti e ramazza. Sono entrati in azione ieri gli addetti di Econet per rimuovere la piccola discarica a cielo aperto venuta fuori qualche giorno fa, su segnalazione di un lettore alla nostra testata, nell'area artigianale delle Rebba, tra le piazzole e la massicciata della ferrovia. Rifiuti di ogni tipo, plastica e carta, portati in quello spazio lontano dalla vista da chi evidentemente continua a non volersi uniformare al metodo di raccolta avviato in città quasi due anni fa. Un problema ben visibile anche in aree più centrali del territorio cittadino dove, rispetto a qualche mese fa, i cestini stradali dell'immondizia sono spesso colmi di sacchi e sacchetti. Un fenomeno che, secondo quanto riportato da Econet, è marginale nel totale dei rifiuti raccolti in un anno ma che non contribuisce a migliorare aspetto e decoro della città.