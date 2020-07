Per la scuola in arrivo 15 mila euro dal ministero

POZZOLO FORMIGARO — Il Comune di Pozzolo Formigaro ha partecipato al bando indetto dal Miur per l'adeguamento dei locali scolastici di tutti i plessi del paese secondo le direttive nazionali, candidando un progetto per 15 mila euro complessivi. Nei giorni scorsi, è arrivata la comunicazione dell'erogazione di tutta la somma dedicata al progetto, che prevede protocolli di distanziamento e di sicurezza per l'emergenza Covid 19.

L'ufficio tecnico, in collaborazione con il terzo circolo di Novi Ligure e con l'assessorato all'Istruzione di Pozzolo ha svolto una serie di sopralluoghi operativi, al fine di garantire tutte le caratteristiche e l'adeguamento alle normative di sicurezza legati alla pandemia.

Il ministero dell’Istruzione ha recentemente emanato le linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico in aula.