Viaggio nella Maturità 2020: Gioele Bruzzone

OVADA - Uno anno fa, durante una sera d’estate, si è fatto immortalare insieme agli amici e compagni di classe, Lorenzo e Simone, per festeggiare la promozione dalla quarta alla quinta superiore. Uno scatto intriso di speranze che, con il senno di poi, è stato di buon auspicio, visto che a distanza di dodici mesi i tre, iscritti al corso di “Meccanica, meccatronica ed energia”, hanno completato nel migliore dei modi il percorso scolastico. Gioele Bruzzone di Tagliolo Monferrato si aspettava questo esito.

«Meglio di così non poteva andare – dice –. Mi sono presentato alla Maturità con il massimo dei crediti, durante il colloquio sono riuscito ad autogestirmi. Dedico il 100 a papà Fabrizio che mi ha sempre ispirato nelle mie scelte». Dopo l’estate, studierà Ingegneria Meccanica all’università. «Speravo in un viaggio della maturità, ma con queste condizioni non so come andrà a finire».