Bus dal 23 luglio sulla linea Acqui-Moretti?

PONZONE - E’ una questione che sta mettendo a dura prova i nervi dei tanti ponzonesi che usano i mezzi pubblici. La Sp210 è stata danneggiata dal dissesto idrogeologico conseguente all’alluvione di novembre. L’isolamento per otto mesi è stata la condanna per il circondario ponzonese. I lavori di ‘somma urgenza’, qualifica ottenuta con rimostranze apparse addirittura in tv, si sono dimostrati rattoppi alla bell’ e meglio e per il ritorno alla situazione ex ante, piovono ‘se e ma’ invece che risorse.

La viabilità dell’arteria ponzonese, d’estate transitata da più di 10mila turisti provenienti dalla Liguria, è stata in qualche modo arronzata (in alcuni tratti si passa ancora a senso unico alternato). Riaperta la strada, in molti pensavano venisse ripristinato anche il servizio di trasporto pubblico ‘Acqui – Moretti’ gestito dalla società Autostradale. Il sindaco di Ponzone, Fabrizio Ivaldi, addirittura aveva pubblicato una comunicazione formale e così molti cittadini sono rimasti sotto le palette in attesa di un bus che in realtà non è mai passato. Le rimostranze del primo cittadino manifestate alla Provincia di Alessandria e ai vertici del vettore hanno sortito l’effetto di fissare termini per l’abbrivio del servizio mai rispettati.

«A seguito dell’ennesimo rinvio previsto per domani (ndr oggi), nell’interesse dei cittadini e di chi viene a Ponzone durante il periodo estivo, ho ritenuto opportuno inviare una comunicazione agli enti che si occupano della viabilità regionale – ha tuonato Ivaldi – Autostradale si è resa disponibile, per ora solo telefonicamente, ad accogliere la proposta a partire da giovedì 23 luglio».