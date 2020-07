Giornate Culturali: videoconferenza con Toni Capuozzo

ACQUI TERME - Nell’ambito delle Giornate culturali dell’Acqui Storia, il pubblico del premio nostrano potrà incontrare in videoconferenza Toni Capuozzo. Giovedì 23 alle 18, il noto giornalista-scrittore friulano presenterà sulla piattaforma streaming dell’Acqui Storia (http://streaming.acquistoria.it/) la sua ultima opera ‘Lettere da un paese chiuso. Storie dell’Italia del coronavirus’. Interverranno l’Assessore alla Cultura, Alessandra Terzolo, il professor Giuseppe Parlato e il giornalista Danilo Poggio.

L’opera di Toni Capuozzo nasce come insieme di appunti, idee, pensieri, ricordi ispirati dall’esilio dell’emergenza coronavirus . «Presto sono diventate vere e proprie lettere – spiega l’autore – E’ nato così, giorno dopo giorno, un insolito "diario di bordo" fatto di pagine sulla cronaca, sulla politica, sull'isolamento forzato, su uomini e donne alle prese con la vita e con la morte», Una stesura di getto che consente a Capuozzo di tornare anche sulla sua vita, in un lungo viaggio tra il presente e il passato in una narrazione malinconica e divertente al tempo stesso, dolce e amara, giovane e antica. «Lettere da un Paese chiuso è, innanzitutto, il racconto di un'umanità di cui facciamo tutti parte, in cui ognuno di noi si ritrova, carattere dopo carattere, ritratto dopo ritratto» ha concluso l’autore.