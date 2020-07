L'ufficio postale di corso Garibaldi? Riapertura a fine estate

VALENZA - L'ufficio postale di Corso Garibaldi non chiuderà. Si presume a settembre, finito il periodo centrale dell'estate, riaprirà al pubblico. È questa la notizia principale che emerge dall'incontro tenuto dal Capogruppo di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio Comunale a Valenza (in predicato di essere il futuro vicesindaco in caso di affermazione del candidato del centrodestra, il leghista Maurizio Oddone) con la direttrice delle Poste.

Rossi ha manifestato le difficoltà dei concittadini, costretti a subire, attraverso lunghe code, i disagi legati a un servizio andatosi a contrarre a causa del Covid. Rossi, oltre alla smentita sulle voci di chiusura della filiale di Corso Garibaldi, racconta sui social di aver ottenuto l'impegno «Per massimizzare il numero degli sportelli aperti, nel rispetto delle norme vigenti».

«La dottoressa è stata molto gentile. Alcuni problemi, come il ritardo nel recapito delle raccomandate, non dipendono da lei ma dalla struttura logistica. Si tratta di un tema del quale dovrebbe interessarsi eventualmente qualche parlamentare» chiarisce Rossi.