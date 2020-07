Pedalata Serale sulle colline bistagnesi

BISTAGNO - Dopo il successo della Camminata di San Giovanni la Pro loco ed il Comune di Bistagno passano alle due ruote promuovendo un raduno di mountain bike per la ‘Pedalata Serale’. Giovedì 23 appuntamento alle 20 in piazza Monteverde per disbrigare le obbligatorie procedure di iscrizione (con mascherina) e poi via alle 20.30 (senza mascherina ma distanziati) sulle colline del circondario in un percorso accessibile a tutti di circa 20 km. Ammesse anche le mountain bike con pedalata assistita. Info: 331.3787299.