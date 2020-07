Nel borgo di fiori e trifulau

STEVANI - "Piccolo è bello", l'appuntamento del "Piccolo" alla scoperta di borghi e frazioni, arriva a Stevani, a pochi passi da Rosignano Monferrato. I fiori lo caratterizzano, i cercatori di tartufi sono la storia e il presente, la pietra da cantone è il materiale utilizzato per suggestive case, come ad esempio l'ex scuola restaurata in modo mirabile.

Dopo anni di spopolamento, ora la gente è tornata a godere di questo spicchio tra i colli, da ammirare stando seduti sulla "citta bench", la piccola panchina dalla quale si può godere di uno splendido panorama.

