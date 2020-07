I big del centrodestra a Valenza per presentare Oddone

VALENZA - Ci saranno veramente tutti i "big" del centrodestra venerdì mattina alle 11 al Centro Comunale di Cultura di Valenza per presentare ufficialmente Maurizio Oddone come candidato a sindaco alle elezioni previste nella città dell'oro a settembre.

Il centrodestra lancia un segnale di coesione e unità d'intenti e lo fa con i pezzi grossi: Riccardo Molinari, presidente del Gruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Lino Pettazzi, deputato Lega e sindaco di Fubine Monferrato, Alberto Zangrillo, deputato e coordinatore Forza Italia Piemonte, Gilberto Pichetto Fratin, senatore della Repubblica Forza Italia, Federico Riboldi, segretario provinciale Fdi e Vice Responsabile nazionale Coordinamento autonomie locali Fdi nonchè sindaco di Casale Monferrato, Enzo Amich, coordinatore sezione Valenza Fdi.

Quella del candidato (seppur non esplicitato da giorni si sa che sarà Oddone), spiegano in una nota congiunta «È stata una scelta, unanime e congiunta, di responsabilità per fare ripartire Valenza dopo i cinque anni di assoluto immobilismo dell’attuale Amministrazione Comunale, e portarla ad occupare quel ruolo di primo piano che le spetta per le sue peculiarità, a livello non solo regionale e nazionale, ma anche internazionale».