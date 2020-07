Palazzo Rosso: prosegue la riqualificazione con i nuovi infissi

ALESSANDRIA – La riqualificazione e restyling del Palazzo Comunale interessa anche gli infissi. Trattandosi di un palazzo storico di pregio e di alto profilo istituzionale, finestre e porte-balcone meritavano una particolare attenzione.

«Nel promuovere e seguire l’iter di complessiva riqualificazione del Palazzo Comunale – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Giovanni Barosini – d’intesa con il sindaco, si è data la dovuta importanza anche agli aspetti di recupero, restauro, riqualificazione e, ove era necessario, rinnovamento integrale delle finestre e delle porte-balcone. Si tratta di un’azione ancora in corso e proprio in questi giorni si stanno posizionando gli infissi sulle facciate di piazza della Libertà e di via San Giacomo della Vittoria. In questo caso, abbiamo dovuto orientarci verso la sostituzione integrale dei serramenti che non potevano essere recuperati. Lo abbiamo fatto tramite specifico contratto di appalto e ponendo la massima attenzione per attuare interventi coerenti e armonici con l’insieme delle opere di riqualificazione compiute per il Palazzo Comunale».

«Credo che l’approccio che è stato impiegato nel caso della riqualificazione degli infissi esterni del Palazzo Comunale sia stato la volontà non solo di recuperare integralmente l’efficienza dei serramenti (anche dal punto di vista della tenuta e della coibentazione termica), ma anche l’adoperarsi con il massimo sforzo per l’appropriatezza del recupero o, in certi casi, del rinnovamento integrale. La finalità è quella di contribuire a dare alle facciate del Palazzo Comunale quell’elegante sobrietà tipica del progetto iniziale di questo edificio che rientra a pieno titolo nei beni di prestigio del Patrimonio comunale – h proseguito Barosini - Desidero per un verso ringraziare la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria-Asti-Cuneo con cui abbiamo seguito e condiviso ogni scelta progettuale e operativa, anche per quanto riguarda la riqualificazione dei serramenti e, per altro verso, il personale comunale che ha reso possibile la concretizzazione anche di questo obiettivo progettuale, con efficienza per quanto riguarda la gestione dei crono-programmi e con dedizione, professionalità ed efficacia dal punto di vista dei risultati perseguiti».

L’assessore Barosini segnala che si sta anche lavorando per predisporre programmi e progetti per migliorare anche l’accessibilità e l’inclusività del Palazzo comunale, in particolare sul fabbricato lato via Verdi, all’interno della Sala Consigliare.

«Così pure – conclude – ci stiamo occupando di portare celermente a compimento anche il nuovo impianto di illuminazione a luce “indiretta” sotto i portici del Palazzo Comunale. Anche questo elemento potrà certamente contribuire, non solo a implementare la sicurezza notturna, ma a far risaltare gli elementi voltati del portico appena restaurati e offrire un’immagine sempre più valorizzata, armonica ed efficiente dell’intero nostro patrimonio cittadino».