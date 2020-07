Perdita in via Campanella: sospeso il servizio idrico

TORTONA - Una perdita in via Campanella ha costretto Gestione Ambiente a sospendere l'erogazione dell'acqua in alcune zone della città per poter provvedere ai necessari lavori di manutenzione. Questo il testo della nota giunta dal Comune:

"La società Gestione Acqua comunica che a causa di una grossa perdita in via Campanella nella giornata odierna (21/07/2020) si è resa necessaria la chiusura della condotta dell’acquedotto in corso Don Orione da incrocio con via Caduti a incrocio con via Campanella e in via Campanella stessa.

Potranno verificarsi, quindi, cali di pressione e fenomeni di torbidità nelle vie sopra elencate e nelle zone limitrofe. I lavori dureranno fino alle ore 13.00 di oggi, salvo imprevisti e alla riapertura potranno verificarsi fenomeni di torbidità per risolvere i quali sarà necessario lasciar scorrere l’acqua qualche secondo.

Per contatti con Gestione Acqua: 800 220 330 numero verde Commerciale; 800 338 400 numero verde Segnalazioni e Guasti attivo 24/24."