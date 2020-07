Consiglio comunale straordinario, cambia l’orario: ore 21

Comunicazione di servizio da Palazzo Levi. Domani, giovedì 23 luglio, si terrà alle ore 21, invece che alle 18, come precedentemente comunicato, una seduta straordinaria del Consiglio comunale acquese. Per gli eletti stazielli tre punti all’ordine del giorno. Il primo certamente è importante per l’equilibrio della cassa comunale, verrà infatti messa ai voti la presa d’atto della permanenza degli equilibri di bilancio 2020 e la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione. Il secondo affronterà il nuovo Regolamento generale delle Entrate comunali con interessanti riflessioni sulle nuove forme di tassazioni di scopo istituite, ad esempio, per ripristinare la viabilità delle frazioni compromessa dall’alluvione di novembre 2019 e ovviare alle carenti risorse devolute a tal fine dagli enti sovraordinati.

Ultimo argomento, l’approvazione della permuta dei terreni costituenti tratto di strada comunale della zona Angogna.

Il Consiglio comunale si svolgerà a porte chiuse, ma il pubblico potrà seguirlo in videoconferenza.