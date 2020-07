Viaggio nella Maturità 2020: Simone Vigo

OVADA - Con l’amico – e compagno di classe, anche lui uscito con il massimo dei voti – Lorenzo Chichero condivide soprattutto la passione per il motocross. In sella alla sua Honda da offroad trascorre buona parte del tempo libero, soprattutto durante la bella stagione. E poi c’è l’amore per lo sci, che non è da meno nella lista degli hobby. Con il cento ottenuto alla Maturità, Simone Vigo di Masone è stato premiato per il grande impegno profuso negli ultimi anni.

«Mi sono avvicinato all’esame – afferma il giovane masonese, che ha presentato un elaborato sul progetto di un albero di trasmissione – dopo un periodo di dubbi sullo svolgimento, ora devo staccare e poi sotto con Ingegneria Meccanica». Sei anni fa il fratello Luca aveva terminato il suo percorso scolastico con il cento. Tra l’altro la scelta scolastica per entrambi si è indirizzata verso studi completamente diversi dal lavoro dei familiari, che gestiscono una pasticceria a Masone.