Fiera bovina di San Desiderio a Monastero

Domenica 26 luglio, a partire dal mattino, Monastero Bormida ospiterà la 189esima ‘Fiera Regionale del Bestiame e Rassegna del Suino Nero del Piemonte’. «Con tutte le precauzioni necessarie si terrà l’antica Fiera monasterese organizzata nella pieve di San Desiderio, in aperta campagna del comune di Monastero Bormida» hanno spiegato gli organizzatori. La manifestazione si svolgerà quindi all'aperto, con ampi spazi dalle distanze studiate e garantite dai tecnici del Comune. «Oltre all'esposizione del bestiame ci saranno anche esempi di trebbiatura di una volta, la musica del Bravom e il convegno sul Suino Nero Piemontese, eccellenza gastronomica del territorio recentemente riconosciuto come razza autoctona e protagonista di un grande progetto di valorizzazione». L'evento come da tradizione sarà concluso dalla grande cena con menù contadino e 'suontuoso' bollito misto d'estate. Info: 0144 88012.