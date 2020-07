Yamato: domenica due workshop di Taiko nella natura

CASALE - Anche in estate gli appuntamenti di Yamato continuano.

Domenica, in occasione della giornata di festa sul fiume organizzata dagli Amici del Po all'imbarcadero di Casale, alle 15 workshop di Taiko dedicato a tutti, anche a chi è alla prima esperienza. Un’appuntamento coinvolgente in mezzo al verde, al cospetto del grande fiume, tra prato e sabbia, all’ombra degli alberi. L’energia dei tamburi e la carica positiva di Chiara coinvolgeranno tutti i partecipanti in un viaggio sonoro. Prenotazione necessaria, richiesto un contributo di partecipazione.

Alle 18 appuntamento a Rosignano Monferrato alla Big Bench, grazie alla disponibilità dell’associazione Madonna delle Grazie, circondati dalle vigne e dallo splendido panorama delle colline; un altro luogo suggestivo del Monferrato accoglierà un workshop dedicato soprattutto a chi ha già un po’ di esperienza; sarà carico di vibrazioni ed energia aspettando il tramonto. Prenotazione necessaria, richiesto un contributo di partecipazione.

In caso di maltempo si terrà solo il workshop delle ore 18 al coperto, all’interno della ex cementeria di Ozzano Monferrato, grazie alla disponibilità del comune e dell’associazione Operò.

Informazioni e iscrizioni yamato.casale@gmail.com - 349 850 8918