Autosped, il ritorno di Tay Madonna

CASTELNUOVO SCRIVIA - La società e lo staff tecnico l'hanno fortemente voluta, i tifosi non vedono l'ora di riabbracciarla. E la giocatrice si è sempre sentita molto legata al Basket Club Castelnuovo: per Tayara Madonna, play guardia, è un ritorno a casa dopo due anni in A1, a Empoli.

La trattativa si è perfezionata in queste ore: immediatamente, ha risvegliato, in tutti, i ricordi del campionato in cui Autosped, con il contributo fondamentale di Tay, ha sfiorato la finale playoff, sfumata al fotofinish sul campo di Villafranca.

Per la giocatrice due stagioni molto diverse in Toscana: decisamente positiva la prima, la seconda interrotta a fine dicembre da un infortunio al ginocchio destro, lesione del legamento crociato anteriore e operazione perfettamente riuscita.

A Empoli, nel primo anno, numeri importanti per lei, 11 punti di media in oltre 30 minuti di utilizzo. Giocatrice duttile, può giocare come play o guardia: sarà coach Francesca Zara, che del ruolo ha una conoscenza diretta, a definire con l'atleta dove inserirla per esaltarne le caratteristiche. Tayara continua a lavorare per completare il recupero ed essere in gruppo per l'inizio della preparazione.