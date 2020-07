Imu: riduzioni sull'aliquota base per negozi, botteghe e imprese

OVADA - Riduzione dell'aliquota base allo 0.86% per negozi e botteghe, laboratori artigianali, fabbricati produttivi. Ed ancora uno stanziamento da 100 mila euro per ridurre la parte fissa della tassa sui rifiuti a attività commerciali e produttive. Sono le due misure che l'amministrazione di Ovada sta per varare come sostegno a tessuto economico e famiglie fortemente condizionati dall'emergenza sanitaria vissuta tra marzo e maggio. "Con la prima rata dell'Imu - afferma l'assessore al Bilancio, Sabrina Caneva - abbiamo verificato un calo del gettito del 4%, una quota non troppo significativa che ci permette di coprire grazie ai fondi pervenuti dal Governo. E' un provvedimento che possiamo varare quest'anno, l'anno prossimo le regole non lo permetteranno più. Ma ci sembra giusto farlo". Da fatto l'aliquota base cala dallo 0.99%, la quota riservata allo stato ammonta allo 0.76%.

Gli aiuti sulla tassa rifiuti saranno gestiti direttamente da Econet. "Abbiamo scelto questa strada - spiega l'assessore alle Attività produttive, Marco Lanza - perchè ci permette di intervenire con maggiore celerità senza il carico di burocrazia comportato da un bando. A questa iniziativa si aggiungerà comunque un bando specifico, dedicato alle attività commerciali con contributi alla promozione che andranno a coprire quanto non è coperto dai rimborsi dello Stato".