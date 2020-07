Paola Gianotti inaugura i cartelli "Rispetto per le bici"

PASTURANA — Domenica 12 luglio a Pasturana sono stati inaugurati due cartelli stradali, posizionati nei due ingressi sulla Sp 156, uno arrivando da Novi Ligure e uno da Francavilla Bisio.

Si tratta di cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulle strade, promossi attraverso la campagna di sensibilizzazione “Io rispetto il ciclista” di cui Paola Gianotti, atleta guinness dei primati per il giro del mondo in bicicletta, è testimonial. I cartelli indicano la distanza di sicurezza da mantenere di 1,50 metri a tutela e rispetto dei ciclisti su strada.

«Il Comune di Pasturana ha aderito volentieri e immediatamente all’iniziativa - spiega il sindaco Massimo Subbrero - Il nostro territorio è molto utilizzato dalle biciclette e gli incidenti su strada sono sempre maggiori. Ci tengo a dire che, insieme al messaggio di strada frequentata dai ciclisti, sullo stesso cartello, abbiamo riportato anche un invito ai ciclisti stessi, ossia di rispettare il codice della strada e viaggiare in fila indiana e non appaiati. Questo per sottolineare che siamo tutti responsabili».

Nella giornata di domenica Paola Gianotti ha inaugurato il cartello posizionato sulla strada per Novi insieme al sindaco e alcuni compaesani. Il suo tour toccherà 80 comuni piemontesi.