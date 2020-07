Gita a Lucedio con Italia Nostra

TURISMO - Il Principato di Lucedio tra arte, storia e leggende: il 30 agosto Italia Nostra organizza la gita all'abbazia di Santa Maria a Lucedio, fondata nel 1123 dai cistercensi provenienti dalla Francia. L’antico complesso monastico col chiostro, la sala capitolare e la bellissima Sala dei Conversi in stile gotico lombardo, è ancora oggi ben conservato. Unica e triste eccezione è la decadente Chiesa Abbaziale, che meriterebbe grandi opere di restauro, con un particolarissimo campanile a base ottagonale.

Lucedio era considerato il luogo sacro degli Aleramici, infatti all’interno dell’antica chiesa, risalente all’anno 1150 poi abbattuta e ricostruita nel 1770 in stile barocco, riposano le spoglie di molti marchesi del Monferrato.

Lucedio è famosa anche per i suoi misteri e leggende: passaggi segreti, cripte con abati mummificati seduti in cerchio intorno ad un sigillo del diavolo, la colonna piangente visibile all’interno della Sala Capitolare è in solido granito, roccia di per sé impermeabile, eppure da essa sembrano sgorgare continuamente piccole gocce d’acqua, quasi come fossero delle lacrime dovute agli orrori di cui sarebbe stata silente testimone e lo spartito del diavolo nella Chiesa della Madonna delle Vigne, un brano che, secondo i racconti popolari ed esperti dell’Occulto, avrebbe proprietà magiche ed esoteriche.

A completamento della giornata, l'escursione al paese abbandonato di Leri Cavour dove accanto alle torri dell’ex centrale dell’Enel risalente agli anni novanta del secolo scorso, si incontra un altro fantasma, che resiste all’inesorabile trascorrere del tempo e all’incuria dell’uomo, la tenuta di campagna della famiglia Benso di Cavour, ormai completamente abbandonata.

Programma

ore 13,00 ritrovo a Alessandria in Piazza Garibaldi (lato Intesa San Paolo)

ore 14,00 arrivo a Lucedio per la visita

ore 15,15 trasferimento alla Madonna delle Vigne e visita interna a piccoli gruppi

ore 16.00 conclusione visita interna alla chiesa e visione dello spartito del diavolo

ore 16.15 sosta al cimitero neogotico della Darola

ore 16.30 trasferimento al borgo Leri Cavour e visita al borgo Cavour [escluso accesso alla abitazione e agli annessi]

ore 17,30 max conclusione e rientro

Quota di partecipazione: 50 euro

La quota comprende: Pullman gt a/r; visita guidata come da programma con la guida e ingresso a Lucedio, accompagnatore dell’agenzia

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Direzione tecnica Agenzia Alturist

Info: e-mail alessandria@italianostra.org cell. 328 7175254 – 335 6559259

I prezzi sono calcolati in base alla vigente normativa per viaggiare in sicurezza su pullman gt e nei luoghi di visita. Per partecipare al viaggio è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.