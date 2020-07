"Thompson è il giocatore giusto per Casale e Jb Monferrato"

CASALE - "Di Sam Thompson posso parlare solo bene". Tocca ad Amedeo Della Valle, cresciuto nel settore giovanile della Junior Casale fino ad arrivare ai vertici del basket europeo, raccontare l'americano di Novipiù Jb Monferrato, suo compagno di squadra a Ohio State University, con coach Thad Matta, squadra molto forte che, in quintetto, come ala piccola, aveva proprio Samuel Howard Thompson. "Sam è una delle persone con cui ho legato di più al college - sottolinea Della Valle, a cui il sito di Jbm ha affidato una presentazione - Educato, gentile, un ottimo compagno di squadra. Non solo: ha avuto una scuola cestistica di ottimo livello, ha notevole atletismo, è un ottimo difensore. Ha, anche, la personalità giusta per inserirsi bene a Casale: non cerca palcoscenico e una città a misura d'uomo è perfetta per lui".

Un'altra scheda importante dell'americano la fa coach Andrea Mazzon, che Thompson ha trovato nei Delaware 87ers, in cui il tecnico italiano faceva parte, nella stagione 2015-16, del coaching staff. "Qualche settimana fa Sam mi ha contattato e chiesto informazioni: gli ho detto che a Casale avrebbe trovato un grandissimo club con una organizzazone di primo livello. L'ho sentito entusiasta di questa opportunità, ha voglia di dimostrare il suo valore nel nostro basket". Mazzon conferma le parole di Della Valle. "Thompson è un uomo equilibrato, che mette sempre la squadra davanti alle statistiche individuali: è un atleta di primo livello e un grandissimo difensore. Jbm ha fatto un'ottima scelta".