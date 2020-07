Torna in edicola "Ori", il magazine che racconta le storie del Monferrato

OVADA - Un territorio che vuole essere protagonista con le sue bellezze e le sue storie dando forza a una rinnovata ambizione. Racconta questo “Ori”, il nuovo magazine realizzato in collaborazione da Enoteca Regionale di Ovada e testate del Gruppo Soged. La rivista, nata lo scorso anno, sarà in edicola giovedì 30 luglio con i settimanali “l’ovadese” e “il novese”, il giorno successivo con “Il Piccolo”.

«Abbiamo deciso di concentrarci su due aspetti - spiega il presidente dell’Enoteca, Mario Arosio - il patrimonio immateriale e il saper fare. Il primo è rappresentato da natura, architettura e bellezze in genere. Il secondo riguarda i tanti artigiani d’eccellenza che arricchiscono la nostra zona». Chiaro il messaggio, in continuità con quanto già emerso nel primo numero: venite a trovarci, l’Ovadese vuole farsi scoprire e ha tanto da offrirvi». «Con questo magazine - spiega Marco Lanza, assessore alle Attività Produttive del Comune di Ovada - puntiamo a valorizzare aspetti naturalistici, tradizioni, artigianato. Elementi che costituiscono la nostra identità e ci rendono riconoscibili agli occhi dei visitatori».

La rivista si pone come il naturale supplemento cartaceo di quanto è stato raccolto per la creazione di “VisitOvada”, il nuovo sito dell’ufficio turistico del territorio. E per questo punta ad allargare la sua zona di influenza a tutto il Monferrato. Per raccontarlo al meglio personaggi che vi sono cresciuti, conservandovi le loro radici e chi ci si è avvicinato più di recente, tra lavoro e diletto. Ogni paese ha il suo spazio. Tasselli singoli di un mosaico ampio e ricco che acquista forza attraverso la visione di insieme.