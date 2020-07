Assalto con la ruspa al distributore: rubate due casse automatiche

NOVI - Un furto sfrontato e coraggioso dalle modalità già viste nella nostra provincia. Nella notte tra domenica e lunedì, in via Pietro Isola a Novi Ligure, sono state divelte le due pesanti casse automatiche del distributore Q8. I ladri, probabilmente in gruppo e ben organizzati, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero utilizzato una ruspa e un camion per portare a termine il loro piano. Sul fatto - e sull'ammontare del furto - stanno indagando i carabinieri della compagnia di Novi.