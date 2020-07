Cassine, al via la festa con la Banda ‘Solia’

Cassine si appresta ad onorare l’appuntamento annuale con il Santo Patrono San Giacomo. Giostre e bancarelle distanziate con cognizione, così come l’immancabile appuntamento con il Corpo Bandistico Cassinese ‘Solia’ che stasera, in piazza Cadorna, darà il via alla 27esima edizione di Musica sotto le stelle. Il concerto, che si preannuncia dei più suggestivi, sarà diretto dai maestri Stefano Oddone e Giulio Tortello. Tra i cavalli di battaglia dell’ensemble cassinese «in programma anche brani tratti dal repertorio degli ABBA, Tina Turner, Village People e Michael Jackson oltre ai grandi classici di colonne sonore tra cui spiccano il Gladiatore, Pirati di Caraibi a cui è stato aggiunto un doveroso e sentito omaggio al Maestro Ennio Morricone appena scomparso» ha anticipato Oddone. Info: 340.7707057.