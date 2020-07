Martedì l'ultimo consiglio comunale dell'era Barbero?

VALENZA - Si terrà martedì 28 luglio alle ore 20 probabilmente quello che sarà l'ultimo consiglio comunale del mandato di Gianluca Barbero come sindaco di Valenza. Il primo cittadino uscente infatti non si ricandiderà, la sfida alle urne del prossimo 20 e 21 settembre, salvo outsider, sarà tra Luca Ballerini e Maurizio Oddone.

All'ordine del giorno l'approvazione della proposta di modifica al piano assunzionale 2020-22, la modifica al regolamento delle commissioni di partecipazione, la concessione per la riqualificazione e gestione della rete comunale di pubblica illuminazione, l'acquisizione/riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di Enel Sole, l'adesione alla rete delle città creative Unesco, lo schema di convenzione per la centrale unica di committenza e l'atto di indirizzo della maggioranza per destinare immobile Groppella ai Vigili del Fuoco Volontari.