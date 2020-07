Ospedale Incontra: appuntamento virtuale con il dermatologo

ALESSANDRIA - Si parlerà di malattie dermatologiche causate dalla scorretta esposizione al sole nel prossimo appuntamento virtuale di Ospedale Incontra che si terrà in diretta Facebook e sul sito dell’Azienda Ospedaliera martedì 28 luglio a partire dalle 16.

Il dermatologo Luigi Mocci sarà quindi a disposizione per fornire le risposte a tutti i dubbi e le paure che potrebbero tormentare le ferie estive. Sono diverse infatti le patologie dermatologiche legate alla stagionalità e in particolare in estate indotte dall’esposizione al sole come il melanoma, di cui verranno spiegate le caratteristiche fornendo anche utili consigli su come prevenirlo. L’incontro sarà poi l’occasione per approfondire altre malattie della pelle molto diffuse sia a livello locale sia nazionale, quali la psoriasi e la dermatite atopica, che purtroppo causano anche molti problemi a livello psicologico nelle persone che ne sono colpite.

Dopo una prima parte di spiegazione più generica, anche se già ricca di spunti di riflessione e di suggerimenti da seguire per vivere le proprie vacanze in sicurezza, il dottor Mocci sarà a disposizione degli utenti per rispondere a tutte le domande che si possono inviare fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it e, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 16.40 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su due canali aziendali: www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/ e la pagina Facebook @aoalessandria.