"Io sono un lupo", Aleph Viola in concerto per Hortus

NOVI LIGURE — Prosegue oggi a Novi Ligure la rassegna culturale Hortus Conclusus, organizzata dal regista Andrea Lanza. Alle 21.00 Aleph Viola con la sua band aprirà ufficialmente la sesta edizione della manifestazione con la prima presentazione nazionale del suo nuovo disco "Io sono un lupo", prodotto da Giorgio Canali. L'appuntamento è alla Corte Solferino, con accesso da via Oneto.

Aleph Viola, 28enne nato a Latina, è un artista poliedrico. Si diploma come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Genova; è stato un membro della Popular Shakespeare Kompany, e collabora assiduamente con V. Binasco. Lavora con A. Jodorowsky, N. Tranter, F. Dini e F. Paravidino. È in Suburra, la rinomata serie Netflix. Nel suo percorso una nomination a miglior attore emergente per il premio Le Maschere 2018. Oltre alla recitazione si occupa di scrittura, musica e regia. Dopo una lunga tournée europea con i “Luke and the Lion“, al momento è a teatro nel ruolo di Achille in “Cous Cous Klan”, l’ultimo spettacolo di Carrozzeria Orfeo che ha collezionato più di 100 repliche in meno di due anni.

Gli eventi di Hortus Conclusus sono riservati ai soci. È possibile associarsi, richiedere e ritirare le tessere, presso la Bottega del Sanconiglio in piazza XXVII Aprile a Novi Ligure. La tessera ha il costo di 15 euro. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti disponibili. Non è possibile prenotare.