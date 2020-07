Al Gianduja 'Cena in-canto' contro la Fibrosi cistica

ACQUI TERME - Un’altra iniziativa della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica onlus – Delegazione di Acqui Terme: la ‘Cena In-canto’. In verità l’evento nasce in sinergia con altre realtà del terzo settore, ‘Acquae-incanto’, una corale femminile, e ‘Casa-rosa’, un luogo di incontro per le donne. I due soggetti, molto attivi nell’ambito della tutela dei diritti delle donne, hanno risposto all’appello della delegazione di Ffc e stasera, mercoledì 29 alle 20, presso il 'Gianduja', parteciperanno alla cena benefica per la raccolta di fondi a sostegno della ricerca.

Preme precisare che in Italia c’è un portatore sano di fibrosi ogni 25 persone: ciò significa che una coppia su 600 è composta da due portatori. Questa coppia, a ogni gravidanza, ha il 25% di probabilità di avere un bambino affetto da fibrosi cistica per cui nasce un bambino malato ogni 2500-3000. La fibrosi cistica è la più frequente fra le malattie genetiche gravi.