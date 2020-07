Il matrimonio con Gls continua

ALESSADRIA - Un matrimonio saldissimo, che continua. Gls Corriere Espresso sarà main sponsor dell'Alessandria Calcio anche nella prossima stagione. Prosegue una intesa che la stessa società grigia definisce "forte, basata su stima e condivisione di obiettivi comuni", tra la proprietà e Roberto Molino, titolare di Gls Alessandria. Che, per il sesto anno consecutivo (dal 2015 - 16), lega la sua azienda al nuovo 'viaggio' dei Grigi verso traguardi sempre più ambiziosi, come lo stesso Di Masi ha indicato due settimane fa.

Nei giorni dell'emergenza Alessandria e Gls, insieme, hanno donato 15 mila mascherine all'amministrazione comunale, per la distribuzione nelle farmacie.

Ora il marchio del corriere sarà sulle nuove maglie create dal fornitore tecnico che sarà presentato domani pomeriggio, al Moccagatta: accordo con Adidas, che pare intenzionata anche ad aprire un suo store in città.

Capitolo mercato: Martignago si allontana, perché il Teramo, che lo ha ancora sotto contratto, ha una trattativa con la Sambenedettese. Contatti continui con il Pisa per Eusepi: nonostante il gradimento sempre manifestato dal giocatori per i Grigi, l'Avellino non molla la presa, perché l'attaccante piace molto a Piero Braglia.