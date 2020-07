Da settembre stop alle multe per il semaforo del Conad

CASSINE - La Giunta comunale cassinese ha deciso: a partire dal 1° settembre niente più multe al semaforo sulla Provinciale 30 nei pressi del supermercato Conad e dell'incrocio con corso Garibaldi. L'attività di rilevazione delle infrazioni nel corso degli anni ha mietuto un numero considerevole di "vittime", soprattutto nei primissimi anni dall'installazione dell'impianto semaforico - avvenuta nel 2012 - anche a causa dell'assai risicata estensione del colore 'giallo', diventata efficace trappola per "cogliere in fallo" guidatori poco attenti. Ad ogni modo, da settembre il semaforo continuerà a regolare il traffico urbano senza però punire gli autisti in caso di indecisioni tra l'alternanza del verde e del rosso.