Alessandria Rugby, il presidente allena l'Under 10

ALESSANDRIA - Impiega davvero pochi secondi, Eugenio Baroni, per svestire gli abiti ufficiali di presidente dell'Alessandria Rugby, indossare maglietta e pantaloncini e mettersi a disposizione del direttore sportivo Jacopo Zucconi che, in collaborazione con Andrea 'Ciro' Sgorlon, sta definendo gli staff delle formazioni del vivaio.

"Mettere la divisa e scendere in campo - confessa Baroni - mi fa sentire giovane. Mi emoziono sempre in mezzo ai nostri under, che hanno passione e grande voglia di imparare". A lui è stata assegnata l'Under 10, insieme a Nicola Martelli, suo compagno di squadra per molti campionati, lui pure di casa al Dlf.

"Il legame con la palla ovale è fortissimo: ho scelto di allenare anche per seguire mio figlio Luca, 6 anni, che ho contagiato con il mio amore per il rugby. I bambini sono straordinari: sanno coinvolgerti sempre, a volte con un po' di timidezza, ma anche con tanta euforia. Tutti noi tecnici - sottolinea Martelli - abbiamo un compito molto importante: educare i ragazzi, attraverso lo sport, per formare gli uomini di domani".

Per Luca Righini, che fino allo scorso anno seguiva l'Under 10, è previsto un impegno più tecnico con una categoria superiore. Ci sarà, invece, il preparatore Loris Stefanetto, che vanta una lunga esperienza, nazionale e internazionale, nelle arti marziali, molto valido ad allenare le tecniche di contatto.