"Caro sindaco Riboldi, perché la Milano - Sanremo non via Casale?"

CASALE MONFERRATO - Fabio Lavagno 77 scrive una lettera aperta al sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi: "Caro sindaco, immagino abbia letto anche tu del rifiuto da parte di Alessandria di far transitare la Milano-Sanremo sulle strade (probabilmente disastrate) della città. Allora mi chiedo: perché non lo facciamo noi? Perché non diamo la disponibilità agli organizzatori di passare per Casale per dirigersi verso l’astigiano, provenendo da Valenza?".

"Sarebbe - prosegue - un bel segnale in un momento straordinario per una corsa che di per sé è straordinaria tanto da essere una classica tra le più famose al mondo e che quest’anno si svolgerà su un percorso eccezionale ed inedito e in una data altrettanto eccezionale ed inedita. Sarebbe oltretutto il modo per provare a sognare con gli organizzatori (che sono gli stessi del Giro d’Italia) un evento più prestigioso per il futuro, capace di essere vetrina nazionale per il nostro Monferrato patrimonio Unesco che in questi mesi si sta riscoprendo sempre più attrattivo ed è interessato da un notevole incremento di visitatori".