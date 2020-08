Cartosio alla riscoperta dei suoni nativi

CARTOSIO - «Pur nel momento particolare che stiamo attraversando, la volontà è quella di proporre in questo periodo estivo appuntamenti che non possono certamente richiamare grandi numeri di persone, ma che siano rivolti in primo luogo ai cartosiani e a chi sta trascorrendo le ferie estive nel nostro paese e in Valle Erro» è questa la premessa della ripartenza diffusa dalla Pro loco guidata da Marco Fiore.

Stasera alle 21.30, il primo appuntamento, «una breve camminata dalla piazza alla Quercia secolare delle Iuvie, dove potremo assistere, distanziati e comodamente seduti nel campo e sotto le stelle, alla performance musicale di Valerio alle percussioni e di Vitto al didgeridoo e al flauto - hanno spiegato i cartosiani - sono gli stessi musicisti che lo scorso anno al Pallareto seppero creare un incredibile momento di armonia con la musica e con la natura».

Garantendo le guarentigie sanitarie anti-contagio, l'organizzazione raccomanda di portare con sé mascherina, igienizzante, stuoia e torcia. Info 3471390608.