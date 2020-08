Bomba d'acqua, danni in tre bocciofile

ALESSANDRIA - La faticosa ripartenza dopo il lungo lockdown, le prime gare, individuali e a coppie, l'attesa per i primi appuntamenti ufficiali: tutto sembrava legittimare aspettative di gioco e divertimento, e di attività per i soci. Invece, per i circoli di bocce di Alessandria, non c'è tregua. Anche la bomba d'acqua ha creato gravi danni, come testimoniano le immagini scattate dai dirigenti e dai soci di La Familiare, Nuova Boccia e Telma, e inviate anche in Federazione. Le fotografie raccontano di alberi caduti sui campi, spazio ristoro invaso dall'acqua, tetti del locale interno parzialmente scoperchiato.

"Abbiamo lavorato sodo, tutti, per provare a ridare un senso a un anno drammatico. Il maltempo - sottolineano alcuni responsabili - rischia di metterci in ginocchio. Ci rimboccheremo ancora le maniche per ripartire, anche con le altre attività nei circoli".