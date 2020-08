Castellazzo - Adamo: separazione consensuale

CASTELLAZZO - Le strade del Castellazzo e di Roberto Adamo si dividono: pochi minuti fa un colloquio tra l'allenatore e il presidente della società biancoverde, Cosimo Curino, che si è concluso con una separazione consensuale.

"Nessun problema o incomprensione tra di noi: resta un buonissimo rapporto e il ringraziamento va a Roberto per quanto ha fatto. Il covid ha cambiato molti scenari, sei mesi senza calcio lasciano il segno. Forse Adamo non aveva più lo stesso entusiasmo di due anni fa per ripartire con un gruppo di giovani, forse io stesso - sottolinea Curino - non sono riuscito, a mia volta, a trasmettere la giusta carica all'allenatore. Il colloquio è stato molto franco e la decisione presa di comune accordo".

Chi siederà in panchina? "Il confronto si è concluso da poco quindi non ci sono candidati. Valuteremo allenatori che hanno la stessa energia, la stessa determinazione e lo stesso impegno che Roberto ha messo in questi due anni e che ha dimostrato dal primo giorno. Lavorare con i giovani richiede questo, da parte di tutti, per prima la società".