La diretta per l'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio

GENOVA - Genova è sinonimo di Liguria ma anche di Piemonte. Quando si parla di viabilità il capoluogo ligure è un fattore fondamentale, nel bene e nel male. Lo abbiamo visto in questi mesi senza il ponte Morandi, obbligati a fare il "giro del mondo" per raggiungere Levante o Ponente.

Oggi, dopo il dolore per le vittime, dopo la paura per quel crollo da film, dopo promesse, scandali e polemiche, verrà inaugurato il nuovo viadotto sul Polcevera, il Ponte San Giorgio. La cerimonia sarà trasmessa (a partire dalle 18,30) in diretta streaming QUI. La nuova infrastruttura verrà aperta al traffico veicolare entro le prossime 48 ore.