Il campo scuola riapre domani

ALESSANDRIA - "Ho appena telefonato all'assessore allo sport, Piervittorio Ciccaglioni, per ringraziare tutto il personale del Comune per la tempestività negli interventi. Il campo di atletica domani, mercoledì, dalle 14, sarà riaperto e utilizzabile". Giancarlo Rapetti, direttore tecnico dell'Atletica Alessandria, come molti soci, allenatori e atleti, si è rimboccato le maniche.

"Sono caduti sei alberi, tra sabato e domenica. Per fortuna si sono adagiati sui prati e non hanno colpito né gli spogliatoi, né le attrezzature e anche il PalaConi è stato risparmiato. Solo il sacco della pedana dei salti è volato via, ma il danno è minimo: un piccolo taglio e un po' di acqua all'interno. Recuperabile".

Grazie anche ad un 'soffiatore' sono stati spazzati via rami e foglie dalla pista, che è intonsa. "Questa mattina il Comune ha fatto portare via le piante cadute: grazie, sappiamo tutti bene che sono molte le situazioni in cui intervenire, in tutta la città. Da domani gli allenamenti possono riprendere, come la frequenza di chi fa attività in pista".

il campo ospiterà, il 26 agosto, una manifestazione di marcia con alcuni azzurri. Possibile anche un raduno di specialità il 21 e il weekend del 29 e 30 sono in calendario i campionati regionali di prove multiple, con alcune gare di contorno.